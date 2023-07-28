Включенные в Федеральный регистр ВИЧ жители Иркутской области обеспечены лекарствами Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Все жители Приангарья, включенные в Федеральный регистр ВИЧ, полностью обеспечены необходимыми лекарствами. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области. По данным на 27 июля 2023 года, постоянной антиретровирусной терапией охвачено 83,3% пациентов, что соответствует целевому показателю Государственной стратегии противодействия ВИЧ-инфекции в России до 2030 года.

- В Иркутской области перебоев и дефицита с лекарственными препаратами нет. Препараты закуплены, поставляются и выдаются пациентам бесплатно на необходимый период, чтобы обеспечить непрерывность приема терапии, – прокомментировала главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции минздрава региона, главный врач Иркутского областного центра СПИД Юлия Плотникова.

Напомним, в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области подвели итоги за шесть месяцев 2023 года. За это время к медикам с острыми химическими отравлениями пациенты обращались 1320 раз. Основными причинами стали: лекарственные препараты - 316, спиртосодержащая продукция - 310. Отравления наркотиками - 79 случаев, прочие - 615. При этом специалисты наблюдают уменьшение количества отравлений наркотиками в 1,3%, препаратами - в 1,1%. Число отравлений спиртосодержащими напиткам на прежнем уровне.