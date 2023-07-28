В Иркутской области объем украденной электроэнергии оценивается в 58 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Энергетики подсчитали объем бездоговорного потребления электроэнергии в Приангарье за полгода. Ущерб специалисты оценивают в 58 миллионов рублей, что в четыре раза больше показателей 2022 года. Больше всего случаев кражи, в целом их насчитывается 424, зафиксировано в Иркутском районе. Именно он занял первое место в антирейтинге. В пригороде областного центра незаконно использовано электроэнергии на 40 миллионов.

- На второй строчке Иркутск - 5,6 миллиона, на третьем Заларинский район – 3,4 миллиона, далее Шелеховский район и Ангарский городской округ, - отмечают в пресс-службе компании "Иркутские электрические сети".

В настоящее время в регионе возбуждено три уголовных дела о причинении имущественного ущерба.

Напомним, в Иркутске полиция ищет женщину, которая под видом снятия порчи похитила у пенсионерки 235 тысяч рублей. По словам 75-летней сибирячки, незнакомка постучалась в дверь ее квартиры и попросила воды. Затем она предложила якобы очистить ауру хозяйки жилья, но для этого ведунье были необходимы все сбережения.

ВАЖНО

Энергетики напоминают, что самовольные подключения могут привести к скачкам напряжения, перегрузкам в сетях и пожарам. О таких случая можно сообщать по телефону доверия ИЭСК 8 (3952) 792-480 (функционирует в режиме автоответа и записи обращения) или в аккаунты «Свет38» в соцсетях.