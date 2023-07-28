Губернатор Приангарья обсудил сотрудничество с представителями стран Африки

Глава Приангарья обсудил перспективы сотрудничества с представителями нескольких африканских стран. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Санкт-Петербурге проходит Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка. Иркутскую область на нем представляет губернатор Игорь Кобзев.

О перспективах сотрудничества России и стран Африки на пленарном заседании форума говорил президент Владимир Путин:

– Россия в лице официальных кругов, бизнеса и общественности искренне заинтересована в дальнейшем углублении многоплановых торгово-инвестиционных и гуманитарных связей с континентом, что отвечает потребностям всех наших государств, способствует устойчивому росту и процветанию.

Глава Приангарья обсудил перспективы сотрудничества с представителями нескольких африканских стран. Речь шла о возможной работе в сферах горнодобывающей промышленности, нефтегазовой отрасли, сельского хозяйства и образования.

– Мы активно развиваем торговлю с более чем 90 странами мира, – отметил Игорь Кобзев. - Хотелось бы особо подчеркнуть, что развитие торгово-экономических связей со странами Африки является одним из перспективных направлений деятельности Правительства Иркутской области. Сегодня познакомились с представителями нескольких государств Африки, посмотрели, какие есть точки соприкосновения, какие их интересуют направления взаимодействия. Пригласили представителей Республики Мали, Гвинеи и Нигерии в Иркутскую область для дальнейшего сотрудничества. Уверен, это начало пути, взаимодействие организуем через работу Торгово-промышленной палаты.