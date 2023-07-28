Около 300 млн рублей потратят на ремонт дорог в Черемхово Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году на территории города Черемхово запланировано привести в порядок почти семь километров дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Самым крупным объектом станет участок улицы Фереферова протяженностью три километра. Об этом сообщают в пресс-службе Законодательного Собрания Иркутской области.

- Здесь обновят не только проезжую часть, но и тротуар, и систему наружного освещения, - поясняют в ЗС региона. - На финишной прямой работы в проезде Пушкина – после установки дорожных знаков и нанесения разметки дорога будет готова к приемке. Ремонт продолжается на улицах Свердлова и Орджоникидзе.

Всего на ремонт дорог в Черемхово будет направлено около 300 миллионов рублей. Уже подготовлена проектно-сметная документация на следующий год.

Напомним, в связи с участившимися несчастными случаями на детских площадках областного центра корреспондент КП-Иркутск решила сама устроить рейд по местам, где играют малыши и школьники. Картина оказалась весьма плачевной: облезлые горки, сломанные качели и ржавые карусели предстали перед журналистом. Как ситуацию прокомментировали в администрации города и прокуратуре? Рассказываем.