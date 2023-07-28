В Ангарске суд приговорил троих мужчин к лишению свободы за кражу нефти

В Ангарске троих мужчин обвинили в краже ста тонн нефтепродуктов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области суд приговорил к лишению свободы троих мужчин, которые воровали топливо на крупном предприятии Ангарского городского округа. Осенью 2019 года группа похитила свыше ста тонн нефтепродуктов. Ущерб составил 3,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Членами организованной группы оказались начальник цеха, технолог и сотрудники охраны. Следователи собрали доказательства того, что в свою смену участники тайно вывозили с предприятия цистерны с горючим, - сообщают в региональном МВД

Уголовные дела двоих участников суд рассмотрел в июле 2022 года. Однако третий виновник от следствия скрылся и находится в Федеральном розыске. На сегодняшний день Ангарский городской суд вынес обвинительный приговор и назначил осужденным штраф в размере 300 тысяч рублей каждому и лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.