Депутаты Заксобрания проверили, как ремонтируют дороги в Черемхово

На самом крупном участке длинной в 3 км приводят в порядок не только проезжую часть, но и тротуары. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Представитель Законодательного собрания Иркутской области, председатель Александр Ведерников и председатель комитета по строительству и дорожному хозяйству Виктор Побойкин побывали с рабочим визитом в Черемхово. Вместе с министром транспорта региона Максимом Лобановым и мэром города Вадимом Семеновым они посмотрели, как ведется ремонт черемховских дорог.

Этим летом в Черемхово капитально ремонтируют почти 7 км улиц - для этого из бюджетов разных уровней выделено около 300 млн рублей. На самом крупном участке длинной в 3 км приводят в порядок не только проезжую часть, но и тротуары, освещение. Работы на всех объектах должны быть закончены до конца октября этого года. Кроме того, уже готовы проекты ремонтов трех городских улиц на следующий сезон

- На всех объектах будет не только новый ровный асфальт, но и безопасные тротуары, - отметил Александр Ведерников. - Работы идут по графику. Есть незначительные недочеты, которые будут устранены в рабочем порядке. Все объекты этого года в Черемхово обновляются по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и мы видим насколько эффективно работает этот проект. Поэтому наша задача развивать такие проекты. Чем больше финансовых средств будет направлено в муниципалитеты, тем больше дорог приведем в нормативное состояние. Это также позволит обновлять дороги не только внутри городов, но и за их пределами.