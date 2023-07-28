Иркутян предупреждают о возможных подтоплениях

Увеличение сброса воды на Иркутской ГЭС начнется с 31 июля. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В администрации Иркутска обсудили планируемое увеличения сброса воды на Иркутской ГЭС. По решению Енисейского бассейнового водного управления (БВУ) Росводресурсов, с 31 июля сброс воды будет увеличен до 2800 кубических метров в секунду, а со 2 августа - до 3000 кубических метров в секунду. Это связано с ростом уровня воды в Байкале.

Совещание, на котором обсудили меры предосторожности, провел первый заместитель мэра Иркутска Андрей Южаков.

– Главам округов поручил проинформировать председателей СНТ и жителей прибрежных территорий о текущей ситуации и возможных подтоплениях, – отметил Андрей Южаков. - Также необходимо проводить профилактическую работу: прочищать водоотводные канавы как вокруг садоводств, так и внутри. Оперативные службы города приведены в полную готовность.