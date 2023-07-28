В Иркутской области сотрудников массово уволили после неоплачиваемого отпуска Фото: Даниил ОПАРИН

Прокуратура Иркутской области организовала проверку по сообщению о нарушении трудовых прав работников одного из предприятий региона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

-По имеющейся информации, 20 сотрудников предприятия были вынуждены написать заявления на неоплачиваемый отпуск. После выхода из них с ними расторгли трудовые договоры, а на их место наняли мигрантов из Узбекистана, - говорят в прокуратуре.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований трудового и иного законодательства.

По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.