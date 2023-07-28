83,3% ВИЧ-инфицированных жителей Иркутской области получают лекарственную терапию Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции минздрава Иркутской области, Юлия Плотникова, заявила, что все пациенты, включенные в Федеральный регистр ВИЧ, получают полное обеспечение необходимыми лекарственными препаратами.

- По последним данным, более 25 тысяч пациентов, или 83,3%, получают постоянную антиретровирусную терапию, что соответствует целям Государственной стратегии противодействия ВИЧ-инфекции до 2030 года, - говорят в правительстве региона.

Юлия Плотникова также отметила, что в регионе нет проблем с поставкой лекарственных препаратов, они закуплены и выдаются пациентам бесплатно. Статистика показывает снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Иркутской области благодаря проведению качественного скрининга населения, хотя основным путем передачи инфекции остаются незащищенные гетеросексуальные половые контакты в возрастной группе от 30 до 49 лет.