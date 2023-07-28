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НовостиОбщество28 июля 2023 7:20

В Иркутской области провели ремонт трех учреждений культуры

Речь идет о двух культурно-досуговых учреждениях и одном кинотеатре
Елена СИНИЦА
В Иркутской области провели ремонт трех учреждений культуры

В Иркутской области провели ремонт трех учреждений культуры

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Текущий ремонт двух культурно-досуговых учреждений и одного кинотеатра в Нижнеудинском, Боханском и Заларинском районах завершен. Для проведения работ были выделены средства из бюджета Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

– В маленьких населенных пунктах сельский клуб часто является единственным местом, где процветает творчество и развиваются уникальные таланты. Там проходят основные мероприятия, праздники и встречи с жителями. Это как второй дом, поэтому важно, чтобы в нем было тепло, светло и уютно, – отметила Олеся Полунина, министр культуры Иркутской области.

Работы в Доме культуры села Худоеланское были выполнены оперативно. Был обновлен фасад, отремонтирована отмостка и заменена водосточная система. Внутри здания были оштукатурены и покрашены стены, отремонтированы полы и лестницы.

В Центре информационной и культурно-досуговой деятельности "Рассвет" в селе Семеновское Заларинского района специалисты обновили кровлю, систему печного отопления и электроснабжения, а также покрасили стены.