В Иркутске ограничат движение автомобилей на трех улицах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проезд на трех улицах Иркутска ограничат из-за ремонта и строительства тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- С 29 июля до 13 августа из-за ремонтных работ одну полосу дороги перекроют на улице Чехова в районе дома № 19. Также, с 31 июля до 14 августа перекроют полосу дороги по улице Карла Либкнехта в районе дома № 97. А с 17 августа в микрорайоне Юбилейный будет ограничено движение по улице 6-й поселок ГЭС в районе дома 115/4, которое возобновят 10 октября, - сообщают в администрации.

Напомним, ранее «КП-Иркутск» писала о том, что депутаты Заксобрания проверили, как ремонтируют дороги в Черемхово.