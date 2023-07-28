За неделю мошенники выманили у 90 жителей Иркутской области 30 миллионов рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В течение недели в Иркутской области более 90 человек стали жертвами телефонных мошенников. Общая сумма ущерба составила около 30 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Один из пострадавших, 53-летний житель областного центра, потерял крупную сумму - он перевел мошенникам более 5 миллионов рублей, которые были получены в виде кредита от банков. Еще одна жертва, 52-летняя женщина из Иркутска, отправила мошенникам 1,5 миллиона рублей, также полученных в качестве кредита, - говорят в МВД.

Кроме того, накануне в Иркутске аферисты похитили 100 тысяч рублей у 76-летней пенсионерки. По информации полиции, женщине позвонил неизвестный, представившийся ее сыном. Злоумышленник рассказал о том, что попал в аварию и нуждается в деньгах, чтобы избежать судебного разбирательства. Пенсионерка собрала все свои сбережения и передала их курьеру, который пришел за "посылкой".

Полиция напоминает о необходимости не сообщать личные данные, номера счетов и карт посторонним людям. Если представитель правоохранительных органов обсуждает сохранность ваших денег, рекомендуется прекратить разговор.