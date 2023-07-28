Ремонт мостов в Тулунском районе почти завершился Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Мосты через реки Изегольчик и Малый Едогон в Тулунском районе заканчивают ремонтировать, Сооружения находились в аварийном состоянии после наводнения в 2019 году. Об этом сообщают на сайте правительства Иркутской области.

– Мы рассчитываем, что в будущем, при возникновении подобных чрезвычайных ситуаций, мосты выдержат напор воды и транспортное сообщение между населёнными пунктами не будет нарушено, – сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев

На реконструкцию выделили почти 364 млн рублей. На мосту через реку Малый Едогон сделали опоры, пролеты и автомобильные подъезды. Осталось укрепить кюветы.

На переходе через Изегольчик залили железобетонные опоры и пролеты, смонтировали карнизы. Осталось закончить работы на подходах к мосту. Окончательно завершить реконструкцию и сдать сооружения в эксплуатацию планируют до конца года.