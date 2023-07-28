В Иркутской области семью аферистов вычислили с помощью «красивого» госномера Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Ангарске осудили четырех участников мошеннической схемы. Бывший бизнесмен, его супруга, пожилой отец и близкий друг в течение двух лет продавали машины-конструкторы, перевезенные через границу отдельными запчастями, под видом практически новых иномарок. Объявления организатор серии преступлений размещал в сети, где ставил цену на 100-1500 тысяч ниже рыночной. В результате пострадали 28 человек из разных городов Сибири и Дальнего Востока. Общая сумма ущерба превышает 19 млн рублей. Об этом корреспонденту КП-Иркутск сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Глава семьи аферистов подделывал документы на авто с помощью принтера и ламинатора. Чтобы придать законности сделке, один из подельников переодевался в полицейскую форму и предлагал покупателям оформить бумаги на транспорт в короткие сроки. Когда те соглашались, лжеправоохранитель вместе с продавцом печатали фальшивки в припаркованной неподалеку иномарке.

Выйти на след преступников помог «красивый» госномер жулика. Для своего автомобиля он выбрал «говорящую» комбинацию «Х999АМ». На пластиковой рамке разместилась надпись «Прокуратура России».

- Не заметить такую машину на дорогах небольшого города было невозможно, - рассказал в беседе с журналистом КП заместитель начальника следственной части следственного управления УМВД России по Ангарскому городскому округу Николай Сафонов. - Оперативники тут же начали выяснять, чем человек занимается. Оказалось, что официально супруги не трудоустроены. За две недели до задержания в 2020 году за семьей начали пристально следить.

Вскоре подозреваемых арестовали. Их вина была доказана. Суд назначил каждому в качестве наказания сроки в размере от 3 до 10 лет лишения свободы.

Подробнее читайте ЗДЕСЬ.