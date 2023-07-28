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НовостиОбщество28 июля 2023 9:31

Режим ЧС из-за паводка в Байкальске снимут 29 июля

Режим ЧС снимут в Байкальске, но он сохранится на трех реках Иркутской области
Таисия Чемисова
Режим ЧС из-за паводка в Байкальске снимут 29 июля

Режим ЧС из-за паводка в Байкальске снимут 29 июля

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Байкальске с 29 июля снимут режим ЧС, который ввели в начале месяца из-за обильных дождей. Однако режим сохранится на трех реках – Солзане, Харлахте и Большой Осиновке. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Было принято решение изучить состояние, в котором находятся русла рек в верхней и предгорной части. Будут определены территориальные границы объектов, где пока сохраняется режим ЧС, - отметил мэр Байкальска Василий Темгеневский.

Аварийно-спасательные работы на Солзане, Харлахте и Большой Осиновке будут продолжены. Денежные средства на это выделят из резервного фонда Байкальска.

Напомним, ранее «КП-Иркутск» писала о возможных подтоплениях, которые могут случиться из-за обильных осадков