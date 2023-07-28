В Академгородке завершается благоустройство двух дворов Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Мэр Иркутска Руслан Болотов осмотрел прогресс работ по благоустройству дворов в Академгородке. В соответствии с проектом президента "Формирование комфортной городской среды" территории домов № 261б и № 289 на улице Лермонтова подвергаются реконструкции.

- На первом объекте работы почти завершены: были уложены плиткой подходы к подъездам и тротуарам, заменены бордюры, обновлены лестницы и пандусы, создана сеть тропинок, установлены лавочки и мусорные контейнеры. В ближайшее время будет проведена озеленение и санитарная обрезка деревьев, - говорят в администрации.

На улице Лермонтова, 289 тротуарная плитка была заменена на аналогичную, чтобы сохранить традиционный вид территории, который не менялся около 40 лет. Здесь полностью удалены старые покрытия и построены новые лестницы. До 15 августа подрядная организация исправит замечания главы города относительно укладки плитки, выполнит асфальтирование дороги и тротуаров, обустроит велопарковку, установит ограждения, песочницу, качели, детскую игровую площадку, цветочные грядки, скамейки и мусорные контейнеры, а также посадит кустарники.

Этим летом в Свердловском округе Иркутска по президентскому проекту также проводятся работы по обновлению семи дворовых территорий: на улицах Миронова, 1, 3 и 5-я Железнодорожная, 8, 10, на бульваре Рябикова, 7, 7б, 7в.