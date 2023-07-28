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НовостиОбщество28 июля 2023 10:46

Врачебную амбулаторию возводят в Баяндаевском районе

На это было выделено 32,8 миллиона рублей
Елена СИНИЦА
Врачебную амбулаторию возводят в Баяндаевском районе

Врачебную амбулаторию возводят в Баяндаевском районе

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Модульная конструкция для размещения врачебной амбулатории в селе Хогот Баяндаевского района в настоящее время находится в процессе монтажа. Этот проект был осуществлен по поручению Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в ответ на просьбы местных жителей.

- На возведение, оснащение и благоустройство нового медицинского учреждения из областного бюджета было выделено 32,8 миллиона рублей. В амбулатории будут предоставлены услуги терапевта, педиатра, акушера-гинеколога, стоматолога, а также будет наличие прививочного, процедурного и физиокабинетов, а также дневного стационара на четыре койки, - говорят в правительстве.

Планируется завершить работы по монтажу конструкции в сентябре, после чего будет получена лицензия на медицинскую деятельность, и начнется прием пациентов.