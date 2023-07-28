Анатолий Серышев и Александр Ведерников обсудили развитие Иркутской области

Александр Ведерников рассказал Анатолию Серышеву об исполнении нескольких важных проектов на территории Иркутской области. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников провел рабочую встречу с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым. Обсуждались главные направления в жизни региона и роль Приангарья в разработке стратегии социально-экономического развития Сибири до 2035 года.

Полпред отметил, что каждый из регионов федерального округа должен внести свои предложения в разрабатываемый документ. Спикер областного парламента считает одним из перспективных направлений - развитие торгово-экономических взаимоотношений с Китаем.

Александр Ведерников рассказал Анатолию Серышеву об исполнении нескольких важных проектов. Например, об инициативном бюджетировании.

- Президент России Владимир Владимирович Путин дал поручение – не менее 5% муниципальных бюджетов распределять с учетов мнения жителей, – отметил Александр Ведерников.- В Иркутской области это поручение исполняется, в том числе, через реализацию инициативных проектов, которые очень востребованы у жителей региона, потому что позволяют системно менять качество жизни в городах и поселках.

На встрече был озвучен еще один вопрос, который уже неоднократно обсуждался в областном парламенте - судьба поселений на территориях военных гарнизонов. Депутаты уже отправили в правительство региона запрос о необходимости разработки программы развития социальной инфраструктуры в таких муниципалитетах.