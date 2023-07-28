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НовостиОбщество28 июля 2023 11:19

Анатолий Серышев и Александр Ведерников обсудили развитие Иркутской области

Приангарье внесет свой вклад в разработку стратегии развития Сибири
Надежда ИВАНОВА
Александр Ведерников рассказал Анатолию Серышеву об исполнении нескольких важных проектов на территории Иркутской области.

Александр Ведерников рассказал Анатолию Серышеву об исполнении нескольких важных проектов на территории Иркутской области.

Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников провел рабочую встречу с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым. Обсуждались главные направления в жизни региона и роль Приангарья в разработке стратегии социально-экономического развития Сибири до 2035 года.

Полпред отметил, что каждый из регионов федерального округа должен внести свои предложения в разрабатываемый документ. Спикер областного парламента считает одним из перспективных направлений - развитие торгово-экономических взаимоотношений с Китаем.

Александр Ведерников рассказал Анатолию Серышеву об исполнении нескольких важных проектов. Например, об инициативном бюджетировании.

- Президент России Владимир Владимирович Путин дал поручение – не менее 5% муниципальных бюджетов распределять с учетов мнения жителей, – отметил Александр Ведерников.- В Иркутской области это поручение исполняется, в том числе, через реализацию инициативных проектов, которые очень востребованы у жителей региона, потому что позволяют системно менять качество жизни в городах и поселках.

На встрече был озвучен еще один вопрос, который уже неоднократно обсуждался в областном парламенте - судьба поселений на территориях военных гарнизонов. Депутаты уже отправили в правительство региона запрос о необходимости разработки программы развития социальной инфраструктуры в таких муниципалитетах.