С 29 июля в Иркутске ограничат движение транспорта по улице Чехова Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 29 июля до 13 августа на улице Чехова в Иркутске будет действовать ограничение движения для автотранспорта.

- В районе дома № 19 будет сужение до одной полосы из-за производства ремонтных работ на тепловых сетях, - пишет weacom.ru.

Информацию о месте проведения работ можно найти на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме "пробки".

Ранее сообщалось, что сотрудники специализированной роты ДПС отправляются в Ольхонский район, чтобы предоставить практическую помощь. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.