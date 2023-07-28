В Братске обсудили текущее состояние работ на теплосетях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заседание штаба по подготовке к проведению отопительного периода 2023-2024 годах состоялось в администрации Братска под председательством заместителя мэра Егора Луковникова, ответственного за городское хозяйство и строительство. На заседании была рассмотрена информация о текущем состоянии работ на теплоисточниках, тепловых сетях, объектах водоснабжения и водоотведения, а также общественном жилом фонде. Об этом сообщает ТРК "Братск".

- Заместитель мэра Братска Егор Луковников отметил, что подготовка к отопительному сезону проводится по поручению мэра Сергея Васильевича Серебренникова. Регулярные заседания штаба проводятся раз в две недели. Он отметил активную работу ресурсоснабжающих организаций по проведению капитальных и текущих ремонтов хозяйственных объектов, которая охватывает все районы города, - передает ТРК.

Особое внимание на заседании было уделено мероприятиям по восстановлению разрушенного благоустройства. Наибольший объем работ выполняется муниципальным предприятием "Братский водоканал".