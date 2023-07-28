Таинственные поджигатели второй год орудуют в поселке Восточный Забайкалья Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Поселок Восточный столкнулся с серией подозрительных пожаров, в результате которых сгорели несколько бараков и один жилой дом. Местные жители остаются в недоумении, так как поджигателей так и не удалось поймать. Об этом сообщает РТК "Забайкалье".

- В ночь на 24 июля в поселке Восточный произошел очередной пожар - сгорел жилой барак на улице Старошахтерская. Предварительная информация указывает на то, что причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета. Однако жители дома считают, что имели возможность спасти свое жилье и имущество соседей, - передает СМИ.

Один из жителей, Александр Шульгаль, выразил свое недовольство работой пожарных, утверждая, что они приехали слишком поздно и неадекватно реагировали на происходящее. Он также отметил, что в результате пожара погибли два человека.

На первый взгляд, это может показаться еще одним случаем пожара из-за халатности жильцов, однако есть нечто странное. За два года на небольшой территории уже произошло пять пожаров в бараках и один в частном подворье, хозяева которого пережили три пожара всего за один год. Семья Ирины Сенченко столкнулась с первым пожаром в августе прошлого года, когда сгорел их жилой дом, а через несколько дней загорелась беседка.

Ирина Сенченко выразила свой страх перед возможностью построить новое жилье, так как нет гарантии, что их снова не поджгут. Возникало множество догадок, но никто не смог ничего доказать.