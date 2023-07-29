Из-за Дня ВМФ в центре Иркутска будет ограничено движение транспорта
Фото: Артем КИЛЬКИН
Во время празднования Дня ВМФ, будет ограничено движение транспорта в центре Иркутска.
- В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Военно-Морского флота, с 8:30 до 14:00 30 июля будет ограничено движение транспортных средств на улице Карла Маркса от Дома Офицеров (Карла Маркса, 47) до бульвара Гагарина. По мере прохождения колонны улицы, прилегающие к Карла Маркса будут временно открываться, - говорят в администрации города.
Водителей просят в указанные часы отказаться от поездок в центр города на личном транспорте и заранее продумать альтернативные маршруты движения.