Фото экс-главы Тайшета Александра Заики исчезло со стенда Почетных граждан района. Фото: администрация Тайшетского района

Утром 28 июля снимок Александра Заики, бывшего главы Тайшета, исчез со стенда, который находится у здания администрации Тайшетского района.

- Он занимал пост главы Тайшета в течение трех пятилетних сроков - с 2007 по 2022 год. Однако в конце ноября 2022 года, он был осуждён на пять лет лишения свободы по уголовному делу о скандально известном сиротском доме на улице Транспортной, - передает Тайшет24.

Защита осужденного сразу подала апелляционную жалобу в вышестоящий суд, которая была рассмотрена только в июле 2023 года. Определением Иркутского областного суда ранее вынесенный приговор Заике был оставлен без изменения. Таким образом, решение Тайшетского городского суда, принятое в прошлом году, вступило в силу.

В результате бывший глава Тайшета автоматически был лишен звания Почетного гражданина Тайшетского района.