В Тулунском районе закончился капитальный ремонт школы Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Министр образования Иркутской области Максим Парфенов посетил Гадалейскую среднюю общеобразовательную школу, где проводился комплексный капитальный ремонт. Ремонт был осуществлен в рамках федеральной программы "Модернизация школьных систем образования" и обошелся в 79 млн рублей. В ходе работ был обновлен фасад здания, заменены инженерные системы и выполнены внутренние работы. Кроме того, на 8 млн рублей было приобретено новое учебное оборудование и мебель.

-Работы в школе завершены, и она готова к проверке перед началом нового учебного года. Специальная приемная комиссия будет оценивать готовность и качество ремонта. В школу села Гадалей с 1 сентября пойдут 145 учеников, - говорят в правительстве региона.

Школа имеет более столетнюю историю и располагается в двухэтажном кирпичном здании, построенном в 1984 году. Капитальный ремонт проводился в нем впервые. В школе также действует интернат, где проживают дети из соседних населенных пунктов. С сентября в интернате будут проживать 12 ребят.