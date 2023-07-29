Жителя Иркутской области, решившего заработать на бирже, дважды обманули мошенники Фото: Даниил ОПАРИН

Житель Баяндаевского района стал жертвой мошенников дважды. В мае этого года он получил звонок от мужчины, который представился работником банка. Злоумышленник сообщил ему, что его банковский счет находится под угрозой и кто-то пытается снять деньги. Чтобы избежать этого, звонивший предложил перевести деньги на "безопасный счет". Из-за беспокойства за свои финансы, пострадавший выполнил все инструкции и перечислил 27 тысяч рублей мошенникам. Позже он обратился в банк и выяснил, что его деньги были переведены мошенникам.

- В июне этого года тот же мужчина снова связался с ним и сообщил, что переведенные деньги были вложены в инвестиции, которые приносят доход. Чтобы увеличить заработанную сумму, мошенник попросил пострадавшего пополнить счет. Радостный от этой новости, гражданин предоставил мошенникам все данные своей банковской карты, а затем получил сообщение о списании денег, - говорят в МВД региона.

После того, как мужчине в банке объяснили, что он сам перевел деньги преступникам, он продолжил общение с злоумышленниками и перечислил им еще 45 тысяч рублей.

56-летний местный житель обратился в дежурную часть отдела полиции МО МВД России «Эхирит-Булагатский». Он сообщил сыщикам, что хотел заработать на бирже и перевел аферистам более 70 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что в мае текущего года мужчину позвонил человек, представившийся работником банка. Он предупредил, что банковский счет мужчины находится под угрозой и кто-то пытается снять его деньги.

Чтобы избежать незаконных действий, звонивший предложил перевести доступные средства на "безопасный счет". Испугавшись за свои финансы, мужчина выполнил все рекомендации и перечислил злоумышленникам 27 тысяч рублей. Позже в банке ему объяснили, что он перевел деньги мошенникам.

В июне тот же человек, который звонил ранее, связался с ним и сообщил, что переведенные деньги не исчезли, а были вложены в инвестиции, которые уже приносят доход. Чтобы увеличить заработанную сумму, по словам звонившего, необходимо пополнить счет. Обрадовавшись, мужчина передал мошенникам все данные своей банковской карты, а затем получил смс-сообщение о списании денег. Позже злоумышленник позвонил ему и сообщил, что для вывода заработанных средств необходимо оплатить комиссию в размере 30 тысяч рублей.

Только после этого мужчина понял, что его обманывают, прекратил общение с звонившими и обратился в правоохранительные органы. Общий ущерб от действий мошенников составил около 75 000 рублей.