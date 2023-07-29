За сутки в Иркутской области потушили четыре лесных пожара Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области уже потушены четыре лесных пожара, которые занимали общую площадь 53,5 гектара. Из них, 9,5 гектаров не были покрыты лесом: три пожара были в Катангском районе и один в Мамско-Чуйском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Утром 29 июля уже удалось локализовать и полностью ликвидировать два возгорания на площади 10 гектаров в Катангском и Киренском районах. Из них, пять гектаров не были покрыты лесом. Также пожар на площади четыре гектара в Бодайбинском районе был полностью локализован, - говорят в правительстве.

В настоящее время продолжаются действия по тушению 10 ранее зарегистрированных пожаров на площади 55 гектаров. Из них, пять гектаров не покрыты лесом: пять пожаров в Бодайбинском районе, два в Катангском, по одному в Мамско-Чуйском, Киренском и Чунском районах. Кроме того, утром 29 июля был обнаружен пожар на площади пять гектаров в Бодайбинском районе.