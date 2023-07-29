Ливни и грозы ждут жителей Иркутской области с 29 по 31 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

В период с 29 по 31 июля в лесах Иркутской области будет установлен высокий уровень пожарной опасности. Ночью и утром 29 июля в некоторых северных районах ожидаются сильные дожди, ливни и грозы.

В связи с этим, пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области настоятельно рекомендует жителям и гостям региона быть предельно внимательными и осторожными, заботиться о своей безопасности и, по возможности, отказаться от поездок на большие расстояния. Также необходимо помнить о правилах пожарной безопасности и соблюдать их!

Если вы обнаружите лесной пожар, немедленно позвоните в лесную охрану по номеру: 8-800-100-94-00 или на диспетчерскую службу по лесам по номеру: 8 (3952) 22-99-68. В случае чрезвычайной ситуации следует немедленно вызвать спасательную службу по номеру "101".