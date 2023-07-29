Технику и 50 МЧСников направят в Бодайбо спасать тайгу от возгораний Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Продолжается передача дополнительных ресурсов и средств для тушения пожаров на севере области. Вместе с лесными пожарниками в Бодайбинский район прибыл Павел Васильевич Кирдяпкин, осуществляющий полномочия министра лесного комплекса Иркутской области. Об этом сообщает губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

-Начиная с сегодняшнего дня, 28 июля, введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня в лесах этой территории, - написал Кобзев.

В воскресенье сюда прибудет 50 дополнительных лесных пожарных в качестве резерва, чтобы усилить местную группу спасателей.