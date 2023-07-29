В Усолье-Сибирском из-за поджога мусора неизвестные повредили стену ТЦ Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Неизвестные поджгли мусор между двумя зданиями, что привело к повреждению стены торгового центра в Усолье-Сибирском.

В 12:57 поступило сообщение о пожаре между двумя зданиями на Комсомольском проспекте. К моменту прибытия первых пожарных подразделений, 15 человек уже были эвакуированы из зданий. Горение происходило между двумя строениями, которые были очень близко друг к другу. Из-под металлической обшивки торгового центра шел дым.

Горящий мусор был потушен в течение 5 минут. Однако, для вскрытия металлопрофиля, под которым тлел утеплитель, понадобилось более часа.

В 14:03 пожар был полностью ликвидирован на площади 15 квадратных метров. Никто не пострадал.

Дознаватели МЧС России рассматривают несколько версий произошедшего, включая возможность детской шалости. Свидетели сообщили, что часто видели несовершеннолетних между двумя зданиями. Предварительной причиной пожара является внесение открытого источника зажигания.