30 июля ожидается переменная облачность. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На календаре уже июль, а жители Иркутска так и не поняли - пришло лето или нет. Было слишком уж много "сбоев" в небесной канцелярии. К концу подходит второй летний месяц, но горожане только пару недель погрелись в солнечных лучах. Так, и на 30 июля сотрудники Иркутского Гидрометцентра не обещают благоприятных новостей. Комсомолка в Иркутске рассказывает прогноз погоды в Иркутске на 30 июля.

Погода в Иркутске на 30 июля

- 30 июля ожидается переменная облачность, - говорят специалисты. - Также может пойти кратковременный дождь, а с ним вместе и гроза. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. На ртутных столбиках жители увидят до +26…+28 градусов.

Кстати, по области тоже установится переменная облачность. Местами могу пойти кратковременные дожди. Но в западных, северо-западных, Киренском, Катангском, Усть–Кутском районах сильные дожди. А на селеопасных станциях западных районов очень сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Зато 30 июля потеплеет до +27...+32, но при облачной погоде до +18...+23.