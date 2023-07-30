МЧС: сильные ливни, грозы, град ожидаются 31 июля по Иркутской области

31 июля по Иркутской области местами ожидаются сильные и очень сильные дожди. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вот так лето выдалось в 2023 году в Приангарье. Небесная канцелярия то и дело подбрасывает сюрпризы сибирякам. Так, 31 июля по Иркутской области местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.

- Пешеходам и автомобилистам утром 31 июля стоит быть осторожнее, так как по области может пройти туман, - говорят сотрудники ведомства. - Днем в Приангарье ожидается ветер северо-западный, юго-западный с переходом на юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, при грозах порывы 15-20 м/с.

В ночь на 31 июля по области похолодает до +14…+19, но при прояснении до +8…+13. А вот днем картина будет позитивнее. Так, на ртутных столбиках можно будет увидеть до +27…+32. При облачной погоде похолодает до +17…+22.