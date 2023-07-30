Техники для ремонта и содержания дорог в Ольхонском районе станет больше

Участк Петрово - Бугульдейка с 0 по 13 километр сейчас восстанавливают. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Недавно правительство Иркутской области выехало на рейд по автомобильным дорогам в Ольхонский район. Представители власти оценили качество выполнения работ по содержанию трасс. Кстати, сотрудники посетили магистраль на участке Петрово - Бугульдейка с 0 по 13 километр. Сейчас ее восстанавливают. Пока выполняются первоначальные работы: чистят землю и обочины от растительного слоя, затем восстановят водоотводные и водопропускные трубы, водоотводные канавы.

- Это позволит более эффективно отводить воду с проезжей части, - говорят в правительстве области. - После этого уложат дорожную одежду и проведут обустройство этого участка дороги. На нем установят дорожные знаки и сигнальные столбики. Для ускорения производства работ принято решение увеличить количество людей и техники.

Кстати, на трассе Тогот - Курма, а именно с 0 по 17 км будет уложено новое дорожное покрытие.