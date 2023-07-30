6,5 тысяч сибиряков сдали нормативы ГТО на золотой знак в Иркутской области

В мероприятии приняли участие 9,4 тысяч сибиряков. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В первом полугодии 2023 года в Иркутской области состоялась общая сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В мероприятии приняли участие 9,4 тысяч сибиряков. Стоит отметить, что 6,5 тысяч участников получили наивысший результат - золотой знак отличия. Еще 1,5 тысячи - серебряный знак, бронзовый – 1,3 тысяч человек. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном правительстве.

– Во втором квартале этого года большую работу по приему нормативов комплекса ГТО у выпускников школ провели муниципальные центры тестирования ГТО. Именно за период с апреля по июнь этого года к награждению знаками отличия представлены почти пять тысяч человек, – отмечают в правительстве. - Начисление дополнительных баллов при поступлении в вуз, которые дает знак отличия, остается эффективным механизмом и стимулом для прохождения испытаний у школьников.

Стоит отметить, что с весны текущего года были внесены изменения в правила сдачи ГТО. Сейчас увеличено количество возрастных ступеней с 11 до 18. У детей и подростков от 6 до 19 лет шаг установили в два года, а у взрослых – пять лет. Такой порядок установили на четыре года. Новая сдача ГТО состоится уже 24 сентября на стадионе «Труд» в Иркутске. Кстати, участие смогут принять инвалиды по слуху.