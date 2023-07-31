Семеро мужчин продавали нелегальный алкоголь и табак в Иркутской области

Правоохранители изъяли около 8 тысяч литров немаркированной алкогольной продукции. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Недавно сотрудники ГУ МВД по Иркутской области рассказали, что был накрыт канал сбыта нелегального алкоголя и табака. Правоохранители рассекретили преступную группу, которая состояла из семи местных жителей в возрасте от 32 до 67 лет. Мужчины создали широкую сеть по сбыту немаркированного алкоголя и табака. Продукция поставлялась в Иркутск из других регионов страны. Незаконный товар более двух лет реализовывался местным предпринимателям по всей территории области.

- После раскрытия нарушителей, были произведены обыски по местам проживания злоумышленников, - говорят сотрудники ведомства. - Полицейские посетили семь гаражей, из которых три находились в собственности сообщников и четыре были арендованными. Кроме этого, правоохранители изъяли около 8 тысяч литров немаркированной алкогольной продукции и порядка 40 тысяч пачек контрафактных сигарет.

Кроме нелегальной продукции сотрудники ведомства конфисковали грузовую технику, с помощью которой осуществлялась доставка товара. По предварительным подсчетам, его стоимость превышает 12 млн рублей.