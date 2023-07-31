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НовостиОбщество31 июля 2023 1:45

Сбросные расходы на Иркутской ГЭС увеличили на 200 м /с из-за приточности

В июле 2023 года была высокая приточность в озеро Байкал
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
1 августа, межведомственная оперативная группа проверит, как прошло повышения сбросных расходов.

1 августа, межведомственная оперативная группа проверит, как прошло повышения сбросных расходов.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Недавно сотрудники ГУ МВД по Иркутской области оповестили местное население о важном событии. 31 июля увеличены сбросные расходы на Иркутской ГЭС. Так, сообщается, что повышение произойдет на 200 м³/с, а именно с 2600 м³/с до 2800 м³/с. Причина, по которой будут произведены данные работы - высокая приточность в озеро Байкал в июле. Также увеличение воды прогнозируют и в августе.

- Иркутский пожарно-спасательный гарнизон переведен на усиленный вариант несения службы, - говорят сотрудники ведомства.

Стоит отметить, что завтра, 1 августа, межведомственная оперативная группа проверит, как прошло повышения сбросных расходов. Также будет проведен мониторинг и принято решение о дальнейшем режиме работы Иркутского гидроузла.