Все эмоции для августа: Wink представляет главные премьеры последнего летнего месяца

Август традиционно самый отпускной и фруктовый месяц, но впереди уже маячит сентябрь и активная деловая осень или новый учебный год. Поэтому надо успеть догулять лето так, чтобы потом не было мучительно обидно. Видеосервис Wink («Ростелеком») позаботился о том, чтобы взрослое и детское киноменю августа включало все жанры и эмоции.

Российская полнометражная драма «Дыхание» (16+, с 3 августа) напомнит, как еще совсем недавно мы проводили лето, да и другие времена года, в условиях распространения коронавируса. Виктор - успешный бизнесмен, а в прошлом - врач. Он нелегально пробирается в больницу, где оказалась его мать, заболевшая COVID-19 в самом начале пандемии. Впереди неизвестность, очень много страха и тотальная изоляция в ковидной больнице всех, кто там оказался. «Дыхание» фиксирует все приметы того времени, от героизма врачей до дефицита аппаратов искусственной вентиляции легких и гречки. Как хорошо, что сейчас это все осталось только в кино.

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