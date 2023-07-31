Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2023 3:22

Все эмоции для августа: Wink представляет главные премьеры последнего летнего месяца

Источник:kp.ru

Август традиционно самый отпускной и фруктовый месяц, но впереди уже маячит сентябрь и активная деловая осень или новый учебный год. Поэтому надо успеть догулять лето так, чтобы потом не было мучительно обидно. Видеосервис Wink («Ростелеком») позаботился о том, чтобы взрослое и детское киноменю августа включало все жанры и эмоции.

Российская полнометражная драма «Дыхание» (16+, с 3 августа) напомнит, как еще совсем недавно мы проводили лето, да и другие времена года, в условиях распространения коронавируса. Виктор - успешный бизнесмен, а в прошлом - врач. Он нелегально пробирается в больницу, где оказалась его мать, заболевшая COVID-19 в самом начале пандемии. Впереди неизвестность, очень много страха и тотальная изоляция в ковидной больнице всех, кто там оказался. «Дыхание» фиксирует все приметы того времени, от героизма врачей до дефицита аппаратов искусственной вентиляции легких и гречки. Как хорошо, что сейчас это все осталось только в кино.

Читайте далее...