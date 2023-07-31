Взялись за руки и пошли через реку: страшная трагедия унесла жизни двоих детей в Иркутской области Фото: СУ СКР по Иркутской области

Следком завел уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам" после гибели детей на реке Уда в Иркутской области. Трагедия произошла 30 июля в поселке Коблук Нижнеудинского района. 6-летняя девочка позвала 8-летнего соседского мальчишку искупаться вместе с ней. Разрешения у взрослых ребята спрашивать не стали, хотя никто из них плавать не умел.

- 7-летний брат малышки стал искать её в округе и увидел, что дети взявшись за руки пытались перейти речку, но их понесло течение и они стали тонуть, - рассказали корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе СУ СКР по Приангарью. - Мимо проезжавший мужчина достал девочку из воды, однако спасти ее не удалось. Спустя непродолжительное время тело мальчика было обнаружено спасателями на дне реки.

Следователи СК уже допросили убитых горем родителей. Тем временем прокуратура проводит проверку - будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, семейном благополучии, об обеспечении безопасного пребывания на водных объектах, а также причинам и условиям произошедшего. Кроме того, правоохранители проконтролируют ход и результаты расследования уголовного дела.