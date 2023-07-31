В Жигаловском районе ограничили движение для большегрузов из-за сломанного моста Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На автодороге Жигалово – Казачинское в районе поселка Тутура временно ограничили движение на переправе через реку Лена для машин массой более 5 тонн. Это связано с повреждением моста. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Водителям предлагается учитывать ситуацию и планировать маршрут исходя из сложившейся обстановки, - сообщают в полиции.

На месте образовался затор из грузовиков и автобусов, но инспекторы информируют водителей и контролируют ситуацию.

Напомним, ранее «КП-Иркутск» писала о том, что техники для содержания дорог в Ольхонском районе станет больше.