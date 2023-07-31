Грузовик перевернулся в ДТП с иномаркой на трассе «Вилюй» в Братском районе Фото: Виктория МИНАЕВА

Серьезное ДТП произошло на трассе А-331 «Вилюй» в сторону Братска. По предварительным данным, большегруз и легковой автомобиль столкнулись, когда один из них выехал на встречку. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на телеграм-канал «ДТП38RUS».

Судя по видео, которое опубликовали очевидцы аварии в социальных сетях, из-за сильного столкновения иномарка улетела в кювет, а грузовик перевернулся. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, утром 31 июля жителей Иркутска и близлежащих городов обескуражили выросшие в несколько раз цены на заказ такси в службе «Максим». Агрегатор заявил о тестировании применения нового закона о такси, который вступает в силу 1 сентября текущего года.