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НовостиПроисшествия31 июля 2023 4:09

Грузовик перевернулся в ДТП с иномаркой на трассе «Вилюй» в Братском районе

По предварительным данным, большегруз и легковушка столкнулись на встречке под Братском
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Грузовик перевернулся в ДТП с иномаркой на трассе «Вилюй» в Братском районе

Грузовик перевернулся в ДТП с иномаркой на трассе «Вилюй» в Братском районе

Фото: Виктория МИНАЕВА

Серьезное ДТП произошло на трассе А-331 «Вилюй» в сторону Братска. По предварительным данным, большегруз и легковой автомобиль столкнулись, когда один из них выехал на встречку. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на телеграм-канал «ДТП38RUS».

Судя по видео, которое опубликовали очевидцы аварии в социальных сетях, из-за сильного столкновения иномарка улетела в кювет, а грузовик перевернулся. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, утром 31 июля жителей Иркутска и близлежащих городов обескуражили выросшие в несколько раз цены на заказ такси в службе «Максим». Агрегатор заявил о тестировании применения нового закона о такси, который вступает в силу 1 сентября текущего года.