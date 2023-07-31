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НовостиОбщество31 июля 2023 4:32

Почти 1000 жалоб на «серых» майнеров поступила от жителей Иркутской области

С начала 2023 года иркутские энергетики приняли 958 жалоб на «серых» майнеров
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Почти 1000 жалоб на «серых» майнеров поступила от жителей Иркутской области

Почти 1000 жалоб на «серых» майнеров поступила от жителей Иркутской области

Фото: Евгения ГУСЕВА

С начала 2023 года иркутские энергетики получили почти 1000 жалоб на «серых» майнеров. Чаще всего сибиряки сетуют на шум, гул, горячий воздух и вибрацию, которые исходят из квартир или с участков соседей. Об этом сообщают в пресс-службе «Иркутскэнергосбыта».

- Каждое обращение проверяется: энергетики выезжают по указанным жителями адресам, делают замеры тепловизором, анализируют потребление и многое другое, - рассказали в компании. - При необходимости направляют информацию в правоохранительные органы, а также Роспотребнадзор, управляющим компаниям, ТСЖ.

В соцсети, контакт-центр и на почту от жителей Приангарья уже поступило 958 жалоб на соседство с криптопредпринимателями. Убрать «асики» в принудительном порядке большинство из них заставляют через суд.

ВАЖНО

Если вам стало известно о случаях «серого» майнинга, сообщайте об этом энергетикам по телефону Единого энергетического информационно-справочного центра 8-800-100-9-777, пишите на электронную почту mining@es.irkutskenergo.ru,а также в группах компании в социальных сетях «Свет38».