Почти 1000 жалоб на «серых» майнеров поступила от жителей Иркутской области Фото: Евгения ГУСЕВА

С начала 2023 года иркутские энергетики получили почти 1000 жалоб на «серых» майнеров. Чаще всего сибиряки сетуют на шум, гул, горячий воздух и вибрацию, которые исходят из квартир или с участков соседей. Об этом сообщают в пресс-службе «Иркутскэнергосбыта».

- Каждое обращение проверяется: энергетики выезжают по указанным жителями адресам, делают замеры тепловизором, анализируют потребление и многое другое, - рассказали в компании. - При необходимости направляют информацию в правоохранительные органы, а также Роспотребнадзор, управляющим компаниям, ТСЖ.

В соцсети, контакт-центр и на почту от жителей Приангарья уже поступило 958 жалоб на соседство с криптопредпринимателями. Убрать «асики» в принудительном порядке большинство из них заставляют через суд.

ВАЖНО

Если вам стало известно о случаях «серого» майнинга, сообщайте об этом энергетикам по телефону Единого энергетического информационно-справочного центра 8-800-100-9-777, пишите на электронную почту mining@es.irkutskenergo.ru,а также в группах компании в социальных сетях «Свет38».