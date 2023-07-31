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НовостиПроисшествия31 июля 2023 4:41

Два лесных пожара действуют в Иркутской области 31 июля

12 десантников-пожарных из Бодайбо направили на тушение пожара в Витимском заповеднике
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Два лесных пожара действуют в Иркутской области 31 июля

Два лесных пожара действуют в Иркутской области 31 июля

Фото: Иван МАКЕЕВ

На утро 31 июля в лесном фонде Приангарья действуют два пожара. Один из них площадью 0,02 га зарегистрирован в Катангском районе, его планируют потушить до конца дня. Второй бушует на территории Витимского заповедника. Охваченная огнем площадь разрослась до 34 га. На ликвидацию направлены 12 десантников-пожарных из Бодайбо. Об этом сообщают в пресс-службе министерства лесного комплекса Иркутской области.

- Полностью локализованы четыре пожара в Бодайбинском районе на площади 100 га. В ликвидации задействованы 126 десантников-пожарных и работников лесопожарных станций (ЛПС). Также сегодня к местам тушения будут доставлены 50 сотрудников ЛПС, которых накануне перебросили в Бодайбо двумя бортами Ан-26, - отмечают в минлесе региона.

Напомним, ранее иркутские синоптики дали прогноз погоды на 31 июля. Согласно информации специалистов, этот понедельник выдастся особенно жарким. В областном центре столбик термометра поднимется до +31 градуса. Ветер подует юго-восточный 5-10 метров в секунду.