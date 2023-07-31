Юг острова Ольхон временно закрыли для туристов Фото: Мария ЛЕНЦ

Из-за пожароопасной обстановки в Иркутской области туристы временно не смогут посещать юг острова Ольхон. Такие меры связаны с высоким классом опасности (4 из 5). Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- Разрешения на посещение территории выписываются при условии, что КПО на данной территории 3 класса и ниже. При классах пожарной опасности 4 и выше просим воздержаться от посещения территорий, - сообщили в организации.

Ограничения ввели 31 июля. Их длительность напрямую зависит от погоды в этой части Прибайкалья.

Напомним, ранее «КП-Иркутск» писала о том, что режим чрезвычайной ситуации ввели в Бодайбинском районе из-за лесных пожаров.