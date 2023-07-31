МВД: запретить движение легковых авто могут на мосту в Жигаловском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В региональном Главке МВД сообщили о том, что ограничение движения по поврежденному мосту через реку Лена в Жигаловском районе может коснуться и легковых авто. Ранее в районе поселка Тутура уже был введен запрет на проезд для большегрузов весом свыше 5 тонн.

- На месте находятся инспекторы ГИБДД. В зоне инцидента наблюдается скопление грузового транспорта и автобусов, рассказывают в соцсетях ведомства. - Отмечается, что, в случае проведения работ по восстановлению переправы, движение может быть перекрыто и для легкового транспорта.

Альтернатива переправы – дорога Иркутск–Братск–Усть-Кут–Магистральный, что существенно увеличивает расстояние в пути.