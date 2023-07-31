Туроператоров Иркутской области освободили от уплаты НДС на четыре года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Российских туроператоров освободили на четыре года от уплаты НДС при оформлении путевок по стране. Такой закон приняла Государственная Дума России. Изменения касаются туроператоров, которые работают в сфере въездного и внутреннего туризма. Для регионального турбизнеса такая мера поддержки будет актуальна, сообщают на сайте правительства Иркутской области.

- Мы рассчитываем, что комплекс этих мер сделает туры на Байкал и по Иркутской области более доступными, а уровень предоставляемых услуг – более высоким, - отметил первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Сейчас в Приангарье работают 115 туроператоров, которые включены в федеральный реестр. Не нужно будет специально обращаться в ФНС, чтобы получить преференцию, ведь после принятия закона, мера действует автоматически.

По всей стране налоговая льгота затронет более 4000 компаний и поможет им сэкономить около 4,2 млрд рублей. Ранее от уплаты НДС были освобождены гостиницы, а также организации транспортного обслуживания.