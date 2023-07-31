Иркутский туристический бизнес выбирает цифровые решения «Ростелекома»

Фото: пресс-служба ПАО Ростелеком.

В Иркутской области представители туристического бизнеса стали чаще подключать цифровые услуги «Ростелекома». Наибольшей популярностью пользуются высокоскоростной интернет, Wi-Fi, интерактивное телевидение и виртуальная телефония пользуются у владельцев гостиниц и отелей, расположенных на побережье озера Байкал, в частности, в Слюдянке и Листвянке.

«Ростелеком» предлагает предпринимателям ряд сервисов, направленных на совершенствование работы гостиничной и других сфер гостеприимства, как на этапе строительства нового объекта, так и с возможностью встроиться в существующую IT-инфраструктуру клиента или организовать ему новую сеть.

- Если 10 Мбит/сек, которые мы раньше приобретали у другого оператора, нам хватало только для работы персонала и ТВ в главном холле, то после того как мы перешли на «Ростелеком», произошло увеличение скорости в 10 раз. Это позволило во всех наших зданиях организовать точки доступа Wi-Fi, установить интерактивное телевидение в каждом гостевом номере, подключить внешнее и внутреннее видеонаблюдение комплекса в целом. И главное, у нас теперь не бывает сбоев на сети, - сообщил директор иркутского туристического комплекса Александр Мазуренко.

Благодаря авторизации сервис «Wi-Fi-для гостей» пользователей собирает данные о проживающих и посетителях отеля и составляет демографическую карту клиентов, что делает таргетинг более точным. Также услуга выявляет пиковые часы наплыва гостей для оптимизации работы персонала. «Рекламная платформа» помогает оповестить посетителей о дополнительных услугах и сервисах.

При подключении цифрового решения «Виртуальная АТС» заказчику нет необходимости покупать дорогостоящее и сложное в обслуживании оборудование. Специалисты за один день развернут виртуальную автоматическую станцию, которая работает через интернет, что значительно экономит финансовые средства клиента.

- «Ростелеком» имеет большой опыт автоматизации бизнес-процессов любой сложности, что помогает предпринимателям обеспечивать безупречный сервис и привлекать больший поток туристов не только в горячий сезон, но и в наименее популярный для отдыхающих период, - отметил Дмитрий Сопко, руководитель направления по цифровым и облачным технологиям Иркутского филиала.