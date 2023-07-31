В оздоровительных учреждениях Иркутской области отдохнули 78 тысяч детей Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На сегодняшний день в Иркутской области работают 68 оздоровительных учреждений, в которых отдыхают 9 199 детей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- С начала лета оздоровлены 78 076 детей в 771 организации отдыха. При этом более 100 тысяч детей были задействованы в спортивных, туристских мероприятиях. Помимо этого, дети участвовали в экскурсиях, волонтерской, профилактической деятельности, - говорят в правительстве.

За лето планируется охватить всеми формами отдыха порядка 200 тысяч детей, отмечают в правительстве региона.

При этом особое внимание уделено детям-инвалидам, детям-сиротам, детям и подросткам, состоящим на различных профилактических учетах, детям участников СВО.