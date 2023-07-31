18-летняя иркутянка перевела мошенникам 1 млн рублей, подаренный родственниками Фото: Артем КИЛЬКИН

Двое иркутян стали жертвами телефонных мошенников. Потерпевшие перевели злоумышленникам около 3 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Одна из жертв мошенников – 18-летняя студентка пояснила, звонивший представился сотрудником банка. Он сообщил, что неизвестные пытаются переслать деньги девушки на счет некого владельца из Омска. Деньги студентке подарили родственники, поэтому спасая крупную сумму, потерпевшая перевела на «безопасный счет» более миллиона рублей, - рассказывают сотрудники МВД.

На подобную уловку попался 50-летний мужчина. Злоумышленник представился сотрудником банка и рассказал потерпевшему, что на него оформили кредит без согласия. Мужчина поверил преступнику и перевел 1,7 миллионов рублей на «безопасный счет».

Сотрудники полиции просят иркутян быть бдительными и не сообщать личные данные посторонним, а также сразу прекращать телефонный разговор, если «сотрудники банка» или других ведомств просят перевести деньги на какие-либо счета.