Восемь многоэтажек построят в Байкальске для расселения аварийных домов Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Восемь многоквартирных домов построят для жителей Байкальска, чтобы расселить их из аварийного и ветхого жилья. Здания возведут к концу 2024 года в микрорайонах Строителе и Южном. Людям показали визуализацию новых домов и ознакомили их с документами. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

- В ближайшее время всем гражданам, чьи дома попадают под расселение, пришлют официальные уведомления с точными данными, куда и в какие сроки они будут расселены, – рассказал заместитель Председателя Правительства Иркутской области Павел Писарев.

По данным регионального минстроя, в Байкальске расселили 2,3 тысячи квадратных метров жилья, которое признали аварийным до начала 2017 года. Там проживало 117 человек. Осталось расселить 10,9 тысячи квадратных метров жилья.