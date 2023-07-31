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НовостиПроисшествия31 июля 2023 8:30

В Нижнеудинском районе с рельсов сошли восемь грузовых вагонов

В Иркутской области проводится проверка из-за схода грузовых вагонов
Елена СИНИЦА
В Нижнеудинском районе с рельсов сошли восемь грузовых вагонов. Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

В Нижнеудинском районе с рельсов сошли восемь грузовых вагонов. Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Нижнеудинский транспортный прокурор выехал на место схода вагонов. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

-По имеющейся информации, 31 июля около 14:40 на приемо-отправочном пути станции Нижнеудинск Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход восьми вагонов грузового поезда. Опрокидывания не произошло, - говорят в ведомстве.

Сейчас специалисты заняты восстановительными работами, выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.