В Ленинском районе Иркутска произошло отключение света Фото: Алексей БУЛАТОВ

31 июля в 15:37 (по местному времени) произошло частичное отключение электроэнергии в Ленинском районе Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации.

Отключение света в Ленинском районе Иркутска 31 июля 2023 года

-Без света остаются часть домов в селе Максимовщина на улицах Березовая, Березовый, Еловая, Еловый, Новая, Кедровая, Кедровый, Луговой, Советская, Партизанская, - говорят в организации.

Сейчас специалисты определяют и устраняют причины того, почему произошло отключение света в Ленинском районе Иркутска 31 июля 2023 года.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения 19:00 по местному времени.